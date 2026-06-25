Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Землетрясение в Венесуэле, атака на нефтебазу на Кубани, победа сборной Бразилии над командой Шотландии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сильное землетрясение произошло в Венесуэле к северо-западу от Каракаса. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к разрушению зданий, повреждениям инфраструктуры. Аэропорт "Майкетия" приостановил работу. В стране объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Венесуэле.

- На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков БПЛА, на месте работают экстренные службы.

- В Севастополе восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ в ночь на среду, свет вернулся в дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Дональд Трамп объявил о начале расследования в отношении нефтяных компаний, которые, по его мнению, недостаточно снижают цены на горючее на американских АЗС.

- Администрация президента США добивается выделения $672 млн на работы по уничтожению ядерных материалов в Иране и другие связанные с этим нужды, сообщил Fox News.

- Ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭК) внесены в "белые списки". Они будут доступны избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщило Минцифры.

- Национальное управление по ядерной безопасности США представило прототип баллистической ракеты, созданной с использованием ИИ, суперкомпьютеров и 3D-печати в рамках проекта Aires Tide.

- Сборная Бразилии со счетом 3:0 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф.