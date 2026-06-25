Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщили в Росавиации в четверг.
"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в Max.
Кроме того, сняты ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае, добавили в Росавиации.
Ограничения утром в четверг продолжают действовать в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.