Открыты аэропорты Ярославля, Калуги, московские Внуково, Домодедово и Жуковский

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорты Калуги и Ярославля вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации в четверг.

"Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.