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Началась сборка серийных двигателей ПД-8 для "Суперджетов"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") начала сборку серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов "Суперджет".

Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", первые силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы.

Авиационный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан на "ОДК-Сатурн" и предназначен для ближнемагистральных самолетов "Суперджет", а также самолетов-амфибий Бе-200. В начале июня ПД-8 получил от Росавиации сертификат типа, который подтвердил его соответствие требованиям и нормам летной годности.

ОДК Ростех
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