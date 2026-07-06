Число SJ-100 под ремоторизацию будет определено после разработки финансовых моделей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество "Суперджетов" (SSJ-100), в которых будет произведена замена российско-французских двигателей SaM146 на российские ПД-8, на данный момент не определено, оно будет понятно по итогам разработки финансовой модели для каждого самолета, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома-2026" замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

"Я не могу сказать, что это 50 или 150 (самолетов - ИФ). Я знаю, что сейчас 150 машин стоят "на крыле" у разных авиакомпаний. Самим авиакомпаниям вместе с ОАК необходимо сейчас сформировать финансовую модель, которая позволит и двигателестроителям, и авиастроителям, которые будут осуществлять ремоторизацию, делать это не в убыток, но при этом позволить не сильно вырасти лизинговому платежу со стороны авиакомпании. И дальше уже от модели каждого конкретного воздушного судна зависит, какое количество пойдет на ремоторизацию", - сказал Абраменков.

"Сейчас такое поручение дано и ОАК, и авиакомпаниям - посчитать эту модель, и после того, как они ее посчитают, мы уже будем формировать с точки зрения источников фондирования, сроков замены", - добавил он.

Часть "Суперджетов", которые наиболее интенсивно эксплуатировались, уже нет смысла ремоторизировать, отметил Абраменков, но есть "молодые суда, которые можно планировать под замену двигателей".

Стоимость программы ремоторизации будет определяться после анализа общего парка "Суперджетов" - для каждого борта она будет сформирована отдельно, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Рыночная цена ПД-8 будет определяться после того, как он выйдет в серийное производство.

ОАК предварительно предложила включить в программу ремоторизации 50 произведенных до 2022 года "Суперджетов", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По их данным, показатель определен исходя из состояния воздушных судов, ограничения ресурсов по незаменяемым компонентам и прогнозируемого срока службы. Ориентировочный срок начала работ - конец 2029 года. Предварительная стоимость - 2,3 млрд рублей для одного лайнера.