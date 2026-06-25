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Больше десяти БПЛА уничтожены в Ростовской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 10 беспилотников над шестью районами и одним городом области.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском", - написал он в своем канале в Max утром в четверг.

По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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