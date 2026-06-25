Режим временного ограничения электроснабжения действует в Севастополе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении режима временного ограничения электроснабжения в городе после восстановления подачи электричества.

"По команде диспетчера Черноморского РДУ (...) в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - написал он в своем канале в Max утром в четверг.

По его информации, точного графика отключения по адресам утром в четверг нет, он будет опубликован по мере появления.

Мера необходима для ликвидации перегруза на электросетях за пределами региона с целью недопущения аварии во всей энергосистеме, уточнил Развожаев. Он также призвал жителей не использовать мощные электроприборы.

"Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - заверил губернатор.