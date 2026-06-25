В Крыму ввели режим ограничения энергоснабжения

Почасовых графиков отключения электричества нет, отключения обещают точечные

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Крыму ввели ограничение электроснабжения, сообщило "Крымэнерго".

"По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегрузки электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в канале компании в Max.

Почасовых графиков отключения электричества нет, отключения будут точечные и по необходимости.

"При поступлении команды на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - отмечает компания.

На "горячей линии" "Крымэнерго" сообщили, что в связи с технологическими нарушениями на магистральных сетях электроснабжение частично нарушено в большинстве муниципалитетов региона. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение трех-четырех часов.

Утром 25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ликвидации перегрузки сетей за пределами города введены графики отключений. Решение принято по указанию системного оператора.