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В Крыму ввели режим ограничения энергоснабжения

Почасовых графиков отключения электричества нет, отключения обещают точечные

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Крыму ввели ограничение электроснабжения, сообщило "Крымэнерго".

"По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Республике Крым введен режим временного ограничения электроснабжения. Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегрузки электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в канале компании в Max.

Почасовых графиков отключения электричества нет, отключения будут точечные и по необходимости.

"При поступлении команды на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - отмечает компания.

На "горячей линии" "Крымэнерго" сообщили, что в связи с технологическими нарушениями на магистральных сетях электроснабжение частично нарушено в большинстве муниципалитетов региона. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение трех-четырех часов.

Утром 25 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для ликвидации перегрузки сетей за пределами города введены графики отключений. Решение принято по указанию системного оператора.

Крымэнерго Крым Михаил Развожаев Севастополь
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