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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 269 украинских БПЛА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников над 13 регионами РФ, включая Московский, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.

"В течение ночи в период с 20.00 мск 24 июня до 07:00 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над Черным морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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