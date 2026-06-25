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В Екатеринбурге возбудили дело об обстреле двух автобусов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - По факту обстрела двух рейсовых автобусов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), сообщил СКР.

"В СМИ и социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли, по предварительным данным, из пневматического оружия два автобуса с пассажирами - один мужчина пострадал", - напомнили в СК.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личностей, причастных к обстрелу.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Екатеринбург Александр Бастрыкин СКР
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