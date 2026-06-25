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В Абинске после падения обломков БПЛА потушили пожар на предприятии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Абинске обломки БПЛА упали на территорию предприятия, там начался пожар, его потушили, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В Абинском районе по нескольким адресам обнаружили обломки БПЛА. В Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось о пожаре на на Полтавской нефтебазе на Кубани в результате падения обломков дронов. Площадь возгорания не уточнялась, его продолжают тушить.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Абинск Кубань Краснодарский край Полтавская нефтебаза
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