ФСБ сообщила о предотвращении теракта в здании суда в ДНР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Житель Мариуполя задержан и арестован по подозрению в подготовке теракта в здании районного суда, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, его завербовали через интернет представители украинской спецслужбы. Действуя по заданию куратора, мужчина изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был взорвать в здании одного из районных городских судов.

Следственным отделом УФСБ по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.