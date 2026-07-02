В Крыму задержаны подозреваемые в передаче Киеву данных о движении поездов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, подозреваемых в передаче военной разведке Украины сведения о военных объектах и критической инфраструктуре полуострова.

"Установлено, что подозреваемые, являясь агентами ГУР МО Украины, собирали и пересылали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Вооруженных сил Российской Федерации и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные также получили от куратора компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм, которые были изъяты у них в ходе обыска.

Следствие ФСБ возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (госизмена).

Задержанные арестованы, "активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания".