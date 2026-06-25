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В Брянской области в результате атак погибли два человека и четверо ранены

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о последних атаках на населенные пункты в регионе, в результате которых есть двое погибших и четверо раненых.

"Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине. Автомобиль сгорел полностью", - написал Ковальчук в мессенджере.

"В поселке Десятуха ранен мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь. Осколочные ранения получили мужчина и женщина в поселке Вишневый Климовского района. Оба доставлены в больницу. В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован", - сообщил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Климовский район Стародубский район Брянская область Егор Ковальчук Погар
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