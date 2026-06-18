В Брянской области в результате атаки БПЛА на машину ранены две девочки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области дрон атаковал автомобиль, ранене двое детей, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно. Обе девочки ранены, одна - в тяжелом состоянии", - написал Ковальчук в мессенджере.

Дети доставлены в больницу.