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Глава "Газпром нефти" отметил сложность переговоров о продаже сербской NIS

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" продолжает переговоры о продаже сербской NIS, это сложная сделка, она требует времени, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на годовом собрании акционеров.

"В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она требует времени, чтобы прийти к договоренности. Процесс продолжается", - сказал он.

В начале 2025 года NIS - "дочка" "Газпром нефти" - была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

В 2026 году венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. В середине июня стало известно, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS, но переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

NIS MOL OFAC Газпром нефть Александр Дюков Сербия
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