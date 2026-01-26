Поиск

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венгерская MOL приобретает у "Газпром нефти" 56,15% акций сербской NIS по цене от 900 млн до 1 млрд евро, заявил президент Сербии Александр Вучич телеканалу Blic TV.

"От 900 миллионов до одного миллиарда эта доля составляет 56%. Мы подготовили деньги, мы подготовили два миллиарда, чтобы заплатить за это, и даже больше", - сказал он.

Ранее венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской NIS, она также может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Александр Вучич NIS MOL Газпром нефть Сербия Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 января

Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Число погибших при крушении парома на Филиппинах выросло до 13 человек

Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

 Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });