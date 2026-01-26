Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венгерская MOL приобретает у "Газпром нефти" 56,15% акций сербской NIS по цене от 900 млн до 1 млрд евро, заявил президент Сербии Александр Вучич телеканалу Blic TV.

"От 900 миллионов до одного миллиарда эта доля составляет 56%. Мы подготовили деньги, мы подготовили два миллиарда, чтобы заплатить за это, и даже больше", - сказал он.

Ранее венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской NIS, она также может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.