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Кремль не исключил участия Путина в съезде "Единой России" 28 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который состоится в Москве 28 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать", - сказал он, отвечая на вопрос "Ведомостей" о планах главы государства.

У него уточнили, может ли президент возглавить общефедеральную часть списка "Единой России". "Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков.

28 июня пройдет первый этап предвыборного съезда "Единой России". На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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