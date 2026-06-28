Картаполов не будет участвовать в выборах в Госдуму нового созыва

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в девятый созыв Госдумы.

"Не буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в кулуарах предвыборного съезда "Единой России".

Первая часть предвыборного съезда партии проходит в воскресенье в Москве. Сегодня планируется утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.