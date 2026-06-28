Поиск

Картаполов не будет участвовать в выборах в Госдуму нового созыва

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в девятый созыв Госдумы.

"Не буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в кулуарах предвыборного съезда "Единой России".

Первая часть предвыборного съезда партии проходит в воскресенье в Москве. Сегодня планируется утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Андрей Картаполов Единая Россия Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лихачев сообщил, что частота обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ растет

В Иркутской области введены ограничения на продажу топлива

Дагестану и Чечне компенсируют затраты на помощь пострадавшим от весеннего наводнения

"Золотой купол" США: угроза или утопия?

Один человек погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

 Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Иранские СМИ сообщают о нескольких взрывах на юге страны в результате ударов США

США наносят удары в районе Ормузского пролива

 США наносят удары в районе Ормузского пролива

Что произошло за день: суббота, 27 июня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2867 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10155 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов