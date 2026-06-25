Автодилер "Автодом" подал иск к структурам BMW в суде РФ на 25 млрд рублей

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская дилерская группа "Автодом", специализирующаяся на продаже премиальных и люксовых автомобилей, обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований 25 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление АО "Автодом" поступило в суд 22 июня. Его подробности в карточке дела не приводятся.

Ответчиками значатся BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, а также основная российская "дочка" немецкого концерна ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и кэптивный банк концерна в РФ - ООО "БМВ Банк".

В пресс-службе "Автодома" судебный процесс не комментируют.

Российское представительство BMW, зарегистрированное в 1999 г., до 2022 г. было одним из ведущих игроков местного автобизнеса. Немецкий концерн не только продавал автомобили на рынке РФ, но и наряду с Hyundai-Kia был производственным партнером калининградского "Автотора", который выпускал машины марки.

Выручка ООО "БМВ Русланд Трейдинг" за 2021 г. была на уровне 229,5 млрд руб. (+27,7% к 2020 г.), чистая прибыль - 25,3 млрд руб. (+10,7% соответственно).

В 2022 г. партнерство BMW и "Автотора" приостановилось, а объемы бизнеса российской "дочки" немецкого концерна существенно упали на фоне прекращения официальных поставок из-за санкций - выручка за тот год составила уже только 56,4 млрд руб., чистая прибыль - 11,1 млрд руб. Тем не менее, "дочка" BMW в дальнейшем в основном демонстрировала положительные финансовые результаты. Относительно небольшой чистый убыток (239 млн руб.) компания отражала лишь по итогам 2023 г., когда выручка составила 9,4 млрд руб. В 2024 г. и 2025 г. прибыль компании была на уровнях 1,7 млрд руб. и 2 млрд руб. при выручке в 8,3 млрд руб. и 6,4 млрд руб. соответственно.

"Автодом" - основанный в 1992 г. автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Бенефициаром компании является ее гендиректор Андрей Ольховский.

Весной 2023 г. "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов одного из традиционных конкурентов BMW - Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод в Солнечногорске. Перезапуск производства на площадке пока так и не был официально анонсирован. Какое-то время там собирались автомобили Exeed - суббренда китайской Chery. Однако масштабировать проект не удалось, а локализовывать модели на основе Exeed (под брендом Esteo), как сообщалось, в итоге решено было на мощностях группы AGR в Санкт-Петербурге (экс-площадка GM).

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