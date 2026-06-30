Предварительное заседание по иску "Автодома" к BMW суд назначил на 25 августа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску "Автодома" к структурам автоконцерна BMW на 25 августа, говорится в материалах судебной картотеки.

Российская дилерская группа "Автодом", специализирующаяся на продаже премиальных и люксовых автомобилей, 22 июня подала в суд иск к структурам BMW с суммой требований 25 млрд рублей. Суть судебного процесса в "Автодоме" комментировать не стали. Согласно определению суда, речь в процессе идет о солидарном взыскании убытков.

Ответчиками значатся BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, а также основная российская "дочка" германского концерна ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и кэптивный банк концерна в России - ООО "БМВ Банк".

Российское представительство BMW, зарегистрированное в 1999 году, до 2022 года было одним из ведущих игроков местного автобизнеса. Немецкий концерн не только продавал автомобили на российском рынке, но и наряду с Hyundai-Kia был производственным партнером калининградского "Автотора", который выпускал машины марки.

Выручка ООО "БМВ Русланд Трейдинг" за 2021 год была на уровне 229,5 млрд рублей (+27,7% к 2020 году), чистая прибыль - 25,3 млрд рублей (+10,7% соответственно).

В 2022 году партнерство BMW и "Автотора" приостановилось, а объемы бизнеса российской "дочки" немецкого концерна существенно упали на фоне прекращения официальных поставок из-за санкций - выручка за тот год составила уже только 56,4 млрд рублей, чистая прибыль - 11,1 млрд рублей. Тем не менее "дочка" BMW в дальнейшем в основном демонстрировала положительные финансовые результаты. Относительно небольшой чистый убыток (239 млн рублей) компания отражала лишь за 2023 год, когда выручка составила 9,4 млрд рублей. В 2024 году и 2025 году прибыль компании была на уровнях 1,7 млрд рублей и 2 млрд рублей при выручке в 8,3 млрд рублей и 6,4 млрд рублей. соответственно.

"Автодом" - основанный в 1992 году автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Петербурга, специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Бенефициаром компании является ее гендиректор Андрей Ольховский.

Весной 2023 гjlf "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов одного из традиционных конкурентов BMW - Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод в Солнечногорске. Перезапуск производства на площадке пока так и не был официально анонсирован. Какое-то время там собирались автомобили Exeed - суббренда китайской Chery. Однако масштабировать проект не удалось, а локализовывать модели на основе Exeed (под брендом Esteo), как сообщалось, в итоге решено было на мощностях группы AGR в Санкт-Петербурге (экс-площадка GM).