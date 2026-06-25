В Кремле опровергли заявления о давлении России на Белоруссию в связи с СВО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о якобы оказываемом давлении России на Белоруссию в связи со специальной военной операцией на Украине и потенциальном использовании белорусской территории для новых операций абсолютно не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее сообщение газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул: "У нас есть Союзное государство, у нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией. Белоруссия является нашим ближайшим союзником".

Ранее WSJ сообщила, что Россия усиливает давление на Белоруссию, добиваясь ее усиленного вовлечения в СВО на Украине. В качестве одного из главных рычагов Москва использует финансовую зависимость Минска, утверждает издание.