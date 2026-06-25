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Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него недавно встрече с представителями президента Украины Владимира Зеленского, передает БелТА.

"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая"", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил президент и подчеркнул, что Белоруссии не нужно втягиваться в войну.

Президент Белоруссии назвал свою позицию миролюбивой, но заверил, что "в любой ситуации" Республика Беларусь будет рядом с Россией.

"Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня", - отметил президент Белоруссии.

Он еще раз констатировал, что Белоруссии "война не нужна" и ни к какой конфронтации страна не стремится.

"Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Белоруссии", - отметил Лукашенко.

"Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем", - добавил он.

Александр Лукашенко Запад Украина Владимир Зеленский Андрей Воробьев Белоруссия
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