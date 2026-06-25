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Песков считает парадоксальным отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали парадоксальным отсутствие реакции европейских стран на героизацию нынешними украинскими властями нацистских пособников и проведение в польском городе Гданьске конференции по оказанию помощи Украине.

"На Украине поклоняются нацистам, тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны, с другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам. Парадоксальная ситуация", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но больше всего в этой ситуации парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц, - продолжил он. - Больше сказать здесь нечего".

Дмитрий Песков Гданьск Европа Украина
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