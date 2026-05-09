Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацистов в годы Второй мировой войны и пересмотра итогов Нюрнберга.

"Наш долг - не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности", - сказал он, выступая на торжественном приеме в Кремле по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что "важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов, на их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей".

Президент РФ назвал День Победы "скорбным напоминанием о том, к каким страшным последствиям способны привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность".

"Убежден, что формирующаяся сегодня многополярная архитектура должна опираться на нормы ООН во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу, следуя традициям и заветам своих предков", - сказал Путин.

Владимир Путин День Победы СССР Нюрнбергский трибунал Нюрнберг Вторая мировая война
