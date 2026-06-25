Apple оштрафована на 500 тыс. рублей за повторное нарушение законодательства РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района признал компанию Apple виновной в повторном нарушении законодательства РФ, сообщили в четверг в Мосгорсуде.

"Apple Inc назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет").

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности.