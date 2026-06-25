ФАС после удаления VK из App Store попросили проверить соблюдение Apple антимонопольных законов

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заявило, что удаление компанией Apple приложений VK из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции, и обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки выполнения американским IT-гигантом требований российского антимонопольного законодательства.

"Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты", - добавили в министерстве.

Ранее 25 июня VK сообщила, что ее приложения без предупреждения были удалены из App Store и стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Компания напомнила, что не находится под санкциями, официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находятся в распоряжении Apple, и назвала действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".

VK уточнила, что действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. В то же время все приложения VK, которые были ранее установлены на устройствах Apple, продолжат работать.

Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, - в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.

В начале июня Apple удалила из App Store приложение российского национального мессенджера Max.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что удаление приложений VK из App Store ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Он подчеркнул, что прежде чем делать какие-то выводы, соответствующие российские ведомства вступят в контакт с этим сервисом.