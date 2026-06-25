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Правительство РФ предложило критерии суверенных и национальных моделей ИИ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суверенные и национальные большие фундаментальные модели, критерии которых предложены в законопроекте правительства РФ об искусственном интеллекте (ИИ), будут внедряться прежде всего на значимых объектах критической инфраструктуры и получать приоритетную поддержку, сообщили журналистам в четверг в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Суверенная ИИ модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако её существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ", - сказали в аппарате.

Там отметили, что "суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке".

"Перечень мер поддержки определит правительство. Планируется, что такие модели будут прежде всего применяться на значимых объектах критической инфраструктуры", - уточнили в аппарате.

Законопроект о поддержке ИИ-технологий внесен правительством РФ в Госдуму в четверг.

Госдума
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