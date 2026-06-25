Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата

РФ также закроет консульство в этом городе

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге, прекращает деятельность расположенного в этом городе Генконсульства Румынии, сообщил МИД России.

"25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации К.Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata".