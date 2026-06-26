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МИД РФ заявил Молдавии протест из-за задержания в аэропорту российских дипкурьеров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России в пятницу, ему заявлен протест и вручена вербальная нота в связи с задержанием дипломатических курьеров МИД РФ в аэропорту Кишинева, сообщили на Смоленской площади.

"26 июня в МИД России был вызван Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством в пятницу.

"Послу Молдавии в Москве Л.Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры "пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме", а дипломатическая почта "не подлежит ни вскрытию, ни задержанию", - подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что накануне "в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации". "Им предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче мобильных средств связи", - указали в МИД РФ.

При этом, отметили в ведомстве, дипломатам посольства РФ "было отказано в допуске в режимную зону аэропорта для оказания консульского содействия прибывшим сотрудникам МИД России".

"В результате дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на родину", - сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Молдавия Кишинев
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