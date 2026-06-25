Российские школы перейдут на единый учебник по географии в 2028 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские школы перейдут с учебного года 2028/2029 на единый государственный учебник по географии, ведется разработка новых атласов и контурных карт, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме учителей географии и студентов профильных вузов.

"Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии, - сказал он. - Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку".

Он напомнил, что в России утверждена единая программа преподавания географии.

"Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты", - добавил министр.