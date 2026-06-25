В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доля начальной военной подготовки предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в российских школах будет увеличена до 50% с нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11-х классов введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ.

Министр отметил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России". Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы.