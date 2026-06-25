РФ продолжает ставить перед США вопрос о возврате конфискованной дипсобственности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Москва продолжит добиваться возвращения конфискованной в США российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос о возврате нашей конфискованной собственности постоянно и жестко ставится перед американской стороной на различных уровнях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "этот вопрос ставится в рамках диалога по снятию так называемых раздражителей в двусторонних отношениях в качестве безальтернативного условия восстановления доверия нормализации межгосударственного сотрудничества".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "американской стороне передано конкретное предложение по устранению этого серьезного барьера на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном".

"Однако в Госдепартаменте пока не проявляют никакой реакции по этой теме. А со своей стороны будем продолжать добиваться скорейшего и безусловного возвращения всех объектов российской дипломатической недвижимости", - заявила Захарова.