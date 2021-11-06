РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев сообщил, что Россия хочет получить компенсацию за потерю доступа к дипломатической собственности в США.

"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", – отметил дипломат в эфире телеканала RTVI.

Кошелев заявил, что американская сторона не дает доступа к ранее конфискованным шести объектам дипсобственности. РФ не знает в каком состоянии находятся инженерные коммуникации и оставленные там материальные ценности, заявил Кошелев. Вопрос о заблокированной российской дипломатической собственности в США он назвал "самым острым раздражителем" в отношениях с Вашингтоном.

В августе МИД назвал возвращение дипсобственности условием для возобновления диалога с США. Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Госдепартамент США постоянно отказывает российскими дипломатам "даже в доступе на шесть объектов нашей недвижимости для проверки их состояния", а такие запросы направляются в Госдеп регулярно, начиная с января 2017 года". Он также отметил остающиеся серьезные трудности с заполнением штатных должностей в российских загранучреждениях в США.