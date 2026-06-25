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МИД констатирует "дрейф" от конструктивных результатов встречи РФ-США на Аляске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве с сожалением констатируют "дрейф" от конструктивных результатов российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Достигнутые президентами России и США на Аляске понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта. К сожалению, констатируем определенный дрейф одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока по сути остаются нереализованными", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как отметила Захарова, о причинах такой ситуации говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее, выступая на "Примаковских чтениях", Лавров заявил, что в ходе саммита на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам, однако теперь России предлагается сделать новые уступки.

"Сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока - давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали - мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров", - сказал глава МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова США
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