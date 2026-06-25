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Визовый центр Италии в РФ увеличил сроки оформления виз до двух месяцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в России увеличил сроки обработки заявок на визы в связи с высоким спросом, сообщает визовый оператор VMS.

"В связи с высоким числом заявок срок обработки запросов на выдачу виз составляет не менее 60 дней с даты подачи документов", - говорится в сообщении на сайте визового центра.

Россиян призвали осуществлять подачу заявки на визу со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты выезда.

"Рекомендуем подавать документы как минимум за три месяца до предполагаемой даты начала поездки", - подчеркнули в VMS.

Ранее время обработки документов на итальянскую визу составляло 40 дней.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Москве запись на подачу на итальянский шенген сейчас открыта на середину июля, иногда появляются слоты и на более ранние даты.

"Процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%", - добавили в ассоциации.

В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз.

VMS Италия
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