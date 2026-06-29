Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней в связи с высоким спросом, сообщает визовый оператор BLS.

"В связи с увеличением количества заявлений на получение шенгенских виз срок рассмотрения визовых заявлений может составлять до 45 дней с момента поступления документов в консульство", - говорится в сообщении на сайте.

Как отметили в визовом центре, туристам следует подавать документы на визу заблаговременно с учетом увеличения сроков рассмотрения.

Ранее визовый центр Италии в Москве увеличил сроки рассмотрения заявлений до 60 дней.