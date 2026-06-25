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Новак обсудил с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей обеспечение топливом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг провел встречи с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей Глебом Никитиным и Игорем Кобзевым по вопросам топливообеспечения, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Основной темой встречи с Никитиным стало обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами. "Стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке субъекта, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса всех потребителей. Подчеркнута необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев и возникновения дисбаланса на рынке, а также сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом", - говорится в сообщении.

С Кобзевым Новак обсудил текущую ситуацию "на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры, вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей, в том числе независимых топливных компаний". "Обсуждались меры по предотвращению возможных перебоев, своевременной отгрузке нефтепродуктов и координации действий всех участников топливного рынка", - подчеркивает пресс-служба правительства.

Александр Новак Нижегородская область Иркутская область
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