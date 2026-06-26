Новак поручил проработать алгоритмы обеспечения АПК топливом

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - У вице-премьера Александра Новака прошло совещание по ситуации на рынке топлива, он дал поручения выработать алгоритм взаимодействия властей и нефтяных компаний для топливообеспечения аграриев, а также предложить дополнительные меры для поддержки рынка, сообщает сайт правительства.

Участники совещания рассмотрели текущие вопросы с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и регионов.

Особое внимание они уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. На совещании была пПодчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ.

Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор.

Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами. "Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей", - подчеркивается в сообщении.