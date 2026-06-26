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Промпредприятие в Новомосковске получило повреждения в ходе атаки БПЛА

За ночь над регионом уничтожены 73 беспилотника, пострадала женщина

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Промышленное предприятие и линия электропередач в Новомосковске были повреждены в результате атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Губернатор сообщил, что в течение ночи подразделениями ПВО в регионе нейтрализованы 73 беспилотника. В результате повреждения частного жилого дома пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2026 года Военная операция на Украине
Новомосковск Тульская область Дмитрий Миляев
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