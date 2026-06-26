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Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Совет ЕС продлил на год санкции против РФ, число погибших в Венесуэле превысило 230, на картине Рембрандта нашли скрытые элементы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС продлил еще на год действие экономических санкций против РФ, введенных в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2027 г.

- Промпредприятие и линия электропередач в Новомосковске Тульской области были повреждены в ходе атаки украинских БПЛА. За ночь над регионом сбили 157 дронов, пострадала женщина.

- Силы ПВО с начала суток сбили 47 БПЛА на подлете к Москве. Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

- Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 230 человек, свыше 4300 пострадали, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

- США на основании решения Верховного суда прекращают принимать беженцев, но есть другие страны, где их готовы принять, заявил замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер.

- В 72 департаментах Франции ввели высший уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Вторник, среда и четверг стали самыми жаркими днями в стране за всю историю наблюдений.

- Реставраторы раскрыли подлинный замысел Рембрандта в картине XVII века "Пустите детей приходить ко Мне". Под слоями краски они обнаружили элементы оригинальной композиции, включая фигуру мужчины в тюрбане. Отреставрированное полотно представят на торгах Sotheby's в июле.

- Сборные Нидерландов, Японии, Швеции и Эквадора вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

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