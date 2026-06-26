Российские средства ПВО уничтожили 660 БПЛА за прошедшую ночь

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Новомосковске Тульской области были повреждены промпредприятие и линия электропередач, пострадала женщина. По данным главы региона, силы ПВО отразили атаку 157 дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о нейтрализации за ночь 47 беспилотников. Еще 13 дронов сбили в Калужской области, 15 - в Ростовской.