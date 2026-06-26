ФСБ и СК задержали несовершеннолетнего лидера террористического интернет-сообщества

Фото: СКР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании и аресте в Дагестане 17-летнего подростка, администратора интернет-сообщества, члены которого причастны к подготовке нападений на школы в России, поджогам автомобилей и рассылке ложных сообщений о терактах в США и ЕС.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и СК России в Республике Дагестан задержан несовершеннолетний гражданин РФ, являющийся создателем и администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев признанных на территории России террористических организаций", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подмосковным управлением СК РФ 17-летнему подростку предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж", "ч". 2 ст. 105 УК РФ). Он арестован.

По данным ФСБ, деятельность задержанного "координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры".

Помимо этого, добавили в ФСБ, в 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы участники сообщества организовали поджоги и повреждения "более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви, осуществлена рассылка ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов".

"Террористическая активность на территории США и стран Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов, продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров изготавливались в Киеве", - заявили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что аудитория интернет-групп, которые администрировал подросток, превышала 200 тыс. человек, из них порядка 5 тыс. являлись активными участниками сообщества.

"В результате успешно проведенной операции установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы. Документируются все эпизоды их преступной деятельности", - сказали в ЦОС.

В РФ задержанный обучал завербованных подростков тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации.

В ФСБ добавили, что подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России.

В Следственном комитете, в свою очередь, уточнили, что "в управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее трех граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами".

"В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия", - заявили в ведомстве.

В СК сообщили, что обнаружены переписки подростка с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи.

"Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его сообщников", - сообщили в СК.