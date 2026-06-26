Поиск

Полицейские с начала года изъяли полмиллиона сим-карт и сотни сим-боксов мошенников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с начала года изъяли 500 тыс. сим-карт и полтысячи сим-боксов, применяемых для мошенничества. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Всего с начала текущего года правоохранителями изъято свыше 500 сим-боксов и 500 тысяч сим-карт, привлечены к ответственности более 300 человек, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что администрирование сим-боксов является содействием телефонным мошенникам в массовом обзвоне граждан и влечет уголовное наказание.

МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ и СК задержали несовершеннолетнего лидера террористического интернет-сообщества

 ФСБ и СК задержали несовершеннолетнего лидера террористического интернет-сообщества

Российские средства ПВО уничтожили 660 БПЛА за прошедшую ночь

Над Тульской областью сбили еще 84 беспилотника

Промпредприятие в Новомосковске получило повреждения в ходе атаки БПЛА

На подлете к Москве сбиты 33 БПЛА

Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

 Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Более 61 тыс. жителей в Дагестане остались без света из-за непогоды

Что произошло за день: четверг, 25 июня

Графики отключения электричества в Севастополе планируют отменить к пятнице

Визовый центр Италии в РФ увеличил сроки оформления виз до двух месяцев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10111 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2834 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов