Полицейские с начала года изъяли полмиллиона сим-карт и сотни сим-боксов мошенников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с начала года изъяли 500 тыс. сим-карт и полтысячи сим-боксов, применяемых для мошенничества. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Всего с начала текущего года правоохранителями изъято свыше 500 сим-боксов и 500 тысяч сим-карт, привлечены к ответственности более 300 человек, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что администрирование сим-боксов является содействием телефонным мошенникам в массовом обзвоне граждан и влечет уголовное наказание.