Поиск

В Москве задержали двух подозреваемых в обслуживании узла связи мошенников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве по подозрению в обслуживании узла связи телефонных мошенников задержаны иностранец и москвич, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанных подозревают "в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотических средств".

"Установлено, что молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу", - сообщила Волк.

Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам.

При обысках полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более 500 сим-карт и мобильные телефоны, было "изъятое оборудование использовалось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов России".

Второй задержанный, "ранее судимый житель столицы - предположительно занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик". Из его квартиры изъяли более тысячи модулей идентификации абонента.

"Кроме того, у фигуранта обнаружен сверток с веществом, которое согласно экспертному исследованию, является мефедроном, в его смартфоне также найдена переписка с кураторами из иностранных государств", - рассказала Волк.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК.

Задержанные арестованы.

МВД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лантратова сообщила о возвращении в РФ 550 человек в ходе обменов с Украиной

Военные РФ сообщили об авиаударе по пунктам управления БПЛА Нацгвардии Украины в ДНР

Суд дисквалифицировал председателя Сибирского отделения РАН

Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

 Минобрнауки предложило внедрить в новую модель высшего образования два модуля по ИИ

Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского

Белоусов заявил, что эффективность войск беспилотных систем в три раза выше обычных расчетов

 Белоусов заявил, что эффективность войск беспилотных систем в три раза выше обычных расчетов

Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге

 Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге

ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 209 украинских дронов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2872 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов