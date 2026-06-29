В Москве задержали двух подозреваемых в обслуживании узла связи мошенников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве по подозрению в обслуживании узла связи телефонных мошенников задержаны иностранец и москвич, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанных подозревают "в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотических средств".

"Установлено, что молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За денежное вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу", - сообщила Волк.

Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам.

При обысках полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более 500 сим-карт и мобильные телефоны, было "изъятое оборудование использовалось как минимум в четырех эпизодах мошенничества в отношении жителей разных регионов России".

Второй задержанный, "ранее судимый житель столицы - предположительно занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик". Из его квартиры изъяли более тысячи модулей идентификации абонента.

"Кроме того, у фигуранта обнаружен сверток с веществом, которое согласно экспертному исследованию, является мефедроном, в его смартфоне также найдена переписка с кураторами из иностранных государств", - рассказала Волк.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК.

Задержанные арестованы.