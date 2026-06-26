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Линию электроснабжения ЗАЭС не восстановили из-за ущерба на связанной с ней подстанции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Работу основной линии электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) 750 кВ "Днепровская"пока не удалось восстановить из-за повреждения имеющей к ней отношение подстанции, сообщает в пятницу МАГАТЭ.

"Линия 750 кВ "Днепровская" пока не введена в эксплуатацию из-за значительных повреждений подключенной к ней подстанции, расположенной более чем в 100 км к северо-западу от ЗАЭС. Подстанция, по сообщениям, получила повреждения в ходе военных действий в конце мая", - говорится в пресс-релизе организации.

В заявлении отмечается, что эксперты МАГАТЭ, посетившие объект на этой неделе, "зафиксировали серьезные повреждения важнейшего оборудования". "Ожидается, что ремонт не будет завершен в ближайшее время, но работы продолжаются, агентство будет следить за ситуацией", - сообщает МАГАТЭ.

Однако, поясняется в пресс-релизе, ремонтные работы на линии 750 кВ "Днепровская" и на другой энергетической инфраструктуре станции завершены. "Это часть мер по укреплению доступа станции к электросети и снижению риска ядерного инцидента в ходе военного конфликта", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора организации Рафаэля Гросси.

В пресс-релизе отмечается, что "технически сложные ремонтные работы, которым предшествовало масштабное разминирование, проходили непосредственно на линии фронта под защитой локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ".

"Из шести временных режимов прекращения огня, которые мы согласовали с конца прошлого года для обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС, этот было реализовать сложнее всего. Потребовалось несколько месяцев деликатных переговоров, за которыми последовали разминирование и ремонт высоковольтных опор ЛЭП через реку Днепр", - информирует Гросси.

"Обе стороны конструктивно работали с нами, чтобы сделать ремонт возможным", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС
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