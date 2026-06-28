Глава "Росатома" сообщил, что частота обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ растет
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о нарастании частоты обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
"Градус частоты обстрелов повышается. Прошедшие сутки были опять непростые, опять больше 60 прилетов в район Энергодара, в район инфраструктуры Запорожской атомной станции, ВСУ продолжают бить по транспортным цехам", - заявил он журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия" в воскресенье.
Лихачев отметил, что на уходящей неделе были удары по проектно-конструкторскому бюро, а также по зданию электросетей.
По его словам, украинские власти пытаются сделать жизнь в Энергодаре невыносимой.
При этом, отметил он, "персонал станции демонстрирует не просто личное мужество, но и огромный профессионализм в удержании станции на безопасном уровне, в решении проблем электроснабжения и водоснабжения станции и города".
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").