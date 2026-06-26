Электроснабжение Севастополя после атаки БПЛА планируют восстановить к 18:00 пятницы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Восстановить электроснабжение в Севастополе после ночной атаки беспилотников планируется ориентировочно к 18:00 пятницы, если не будет новых сигналов воздушной опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось. (...) Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, ночью электроэнергия была практически на всей территории города, удалось также перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления были введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами региона, из-за чего в городе сохраняются перебои с подачей электричества.

Развожаев также сообщил, что из-за нестабильного электроснабжения возникли сложности с напором воды в ряде районов, в том числе в части Гагаринского района. По его словам, после стабилизации работы энергосистемы ситуация с водоснабжением нормализуется.

Губернатор отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме над устранением последствий ограничений.

В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура.