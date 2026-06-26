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Энергоснабжение в Крыму вновь ограничено

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Режим временного ограничения электроснабжения действует в Крыму, выполнено отключение части абонентов, сообщило госпредприятие "Крымэнерго" в пятницу.

"По состоянию на 26 июня 2026 года в Республике Крым продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения. Отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС")", - говорится в канале компании Max.

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По информации компании, энергетики круглосуточно работают над устранением аварии, однако во время действия беспилотной опасности работы прекращаются. Отключения потребителей производят в случае необходимости для устранения или предотвращения аварии.

"Ограничение электроснабжения потребителей позволяет снять нештатную нагрузку на электрические сети и исключить системную аварию в энергосистеме (...) При изменении оперативной обстановки, включая технологические нарушения из-за новых атак противника, время ограничения электроснабжения может быть увеличено", - добавляет "Крымэнерго".

В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на пятницу электроснабжение подали потребителям в городе, но утром по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления были вновь введены ограничения. Он также отметил, что из-за ночных атак противника, доделать все запланированные работы не удалось, восстановить электроснабжение при благоприятных условиях планируют к вечеру пятницы.

Как сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура.

Крым Крымэнерго
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