Глава СКР выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил сожаление, что возраст уголовной ответственности снижен только до 14 лет.

"Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились", - сказал он в ходе своей лекции на петербургском Международном молодежном форуме.

По его словам, современные подростки взрослеют гораздо быстрее и в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и остаются безнаказанными.

Бастрыкин отметил, что, например, в Англии уголовная ответственность наступает с 10 лет.